Санкт-Петербург, 16 января, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Начальник административно-хозяйственного отдела находящейся в Петербурге Российской национальной библиотеки (РНБ) Вячеслав Фёдоров обратился с официальным заявлением на имя руководителя Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу Марины Парастаевой. В нём он просит Следственный комитет привлечь к уголовной ответственности своего начальника, гендиректора РНБ Владимира Гронского за действия и бездействие, которые, по мнению Фёдорова, нанесли ущерб историческому зданию «Института Екатерининского» (набережная реки Фонтанки, 36), принадлежащему библиотеке.

Nlr.ru Главное здание РНБ в Санкт-Петербурге

Скан четырехстраничного заявления Фёдорова в СКР опубликован в телеграм-канале «А и Б в РНБ», который позиционируется как канал «О суровых и временами трагических буднях Российской национальной библиотеки». Документ был принят в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу 13 января 2023 года.

По мнению заявителя, во время ремонтных работ в историческом задании на Фонтанке были совершены действия, имеющие признаки уголовно наказуемого уничтожения или повреждения объекта культурного наследия. А в действиях гендиректора библиотеки, как считает ответственный сотрудник РНБ, есть признаки нецелевого использования бюджетных средств, злоупотребления должностными полномочиями и халатности.

По словам заявителя, при проведении ремонтных работ нарушались и нарушаются требования контракта и Росэкспертизы, что ставит под угрозу полной утраты фонды библиотеки, имеющие огромную культурно-историческую ценность.

«В ходе работ в зимнее время работниками были сломаны стены и оконные рамы (все эти предметы входят в предмет охраны). <…> При производстве работ использовались материалы, не предусмотренные для данного вида работ (утеплитель ISOVER гигроскопичный). <…> При производстве строительных работ не были приняты меры по сохранению книжных памятников и исторического фонда (газет, журналов, книг). Все исторические фонды были испорчены строительной пылью», — утверждает завхоз РНБ.

«Я в рамках исполнения своих трудовых функций был свидетелем всех указанных выше событий, располагаю неопровержимыми доказательствами того, что работы проводились с нарушениями законодательства», — говорится в заявлении Фёдорова.

Он также заявляет, что гендиректор библиотеки незаконно оплатил по факту не выполненные работы, подрядчиком которых является ООО «Строительное дело — СГ».

«Прошу принять меры по пресечению повреждения и уничтожения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», — резюмировал в своем заявлении начальник административно-хозяйственного отдела РНБ, приложив к нему другие документы и фотографии, подтверждающие, по его мнению, факт нарушений.

Официальной реакции от руководства РНБ и ГСУ СКР по Санкт-Петербургу пока не последовало.