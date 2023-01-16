Киев, 16 января, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Союзники Украины передали киевскому режиму свыше четырех тысяч единиц артиллерийских орудий, самолетов, бронетехники и других систем вооружения, а сейчас страны — члены НАТО отправляют Киеву еще больше смертоносного оружия. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на открытые источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

В своей статье издание приводит данные о поставках, уточняя, что эти цифры являются приблизительными и не могут быть независимо проверены Bloomberg.

Так, согласно данным, на Украину было поставлено 410 танков советского периода. Великобритания взяла на себя обязательство поставить киевскому режиму танки Challenger 2, а Польша — передать боевые танки Leopard 2 немецкого производства, в случае, если другие страны НАТО возьмут на себя такое же обязательство.

Отмечается, что из стран, которые ранее входили в Организацию Варшавского договора, на Украину было поставлено порядка 300 боевых машин, включая 250 машин советского периода.

Уточняется, что ВСУ получили 1,1 тысячи бронетранспортеров, в том числе 300 бронетранспортеров M113 и 250 единиц M117, а свыше 160 бронетранспортеров M113 американского производства были поставлены из семи других стран, включая Германию, Литву, Великобританию, Австралию, Данию, Испанию и Португалию. Кроме этого, было поставлено несколько сотен других транспортных средств, в том числе бронированные лечебные центры.

По информации журналистов, Киев также получил машины с противоминной защитой от засад, всего было поставлено порядка 925 единиц такой техники, в том числе 440 американских M1224 MaxxPro.

Отмечается, что союзники Украины также поставили более 1540 пехотных мобильных машин, в том числе 1250 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств американского производства, или Humvees.

Согласно данным издания, киевский режим получил 300 буксируемых гаубиц, в том числе свыше 210 единиц 155-мм M777 и 72 единицы 105-мм гаубиц из США, а также более 400 единиц самоходной артиллерии, в том числе 180 единиц под заказ.

По информации журналистов, на Украину было также поставлено порядка 95 ракетных установок, в том числе 38 высокомобильных артиллерийских ракетных систем, известных как HIMARS, американского производства, более 40 единиц 122-мм реактивных систем залпового огня, произведенных в советский период, поступило из Чехии и Польши.

Отмечается, что Киеву также были предоставлены противовоздушные системы, 37 немецких самоходных танков Gepard, шесть Stormer HVM из Великобритании, восемь ракетных американских батарей NASAMS, шесть ракетных комплексов «Стрела-10М» из Чехии, одна немецкая и одна американская ракетная батарея Patriot. Также несколько зенитно-ракетных комплексов было поставлено из Польши, Словакии, Германии, Франции, Испании.

Согласно данным издания, на Украину были доставлены 14 российских штурмовиков Су-25, которые страны НАТО закупили в Болгарии и доставили на Украину, а четыре Су-25 были поставлены из Северной Македонии. Киевскому режиму также было передано 20 вертолетов Ми-17 российского производства, которые ранее предназначались для Афганистана, но были переданы в дар США. 11 вертолетов советской разработки были доставлены из Словакии, Чехии и Латвии.

В статье также уточняется, что киевский режим получил сотни барражирующих боеприпасов Switchblade США и 415 разведывательных дронов.