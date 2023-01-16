Донецк, 16 января, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Киевские каратели за сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 16 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 19 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Так, на донецком направлении ВСУ совершили четыре обстрела из артиллерии 155 мм, на горловском — 14 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, на шахтерском — один обстрел из РСЗО.

Всего киевские каратели выпустили по территории Донецкой Народной Республики 115 единиц различных боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли отметил, что новобранцев ВСУ в Европе будут готовить к крупному наступлению на позиции российских войск.

По его словам, в Пентагоне решили изменить цели обучения украинских новобранцев. Для них усложнят курс обучения и включат в процесс элементы общевойскового боя.

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