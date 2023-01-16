Братск, Иркутская область, 16 января, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Управление ФСБ Российской Федерации по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту пожара в военкомате города Братска.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По данным местных СМИ, инцидент произошёл в ночь на 9 января. По предварительным данным, причиной возгорания является поджог. Пламя повредило порядка 50 кв. метров.

«Следственным управлением МВД России города Братска по факту пожара в военкомате возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или порче имущества. Уголовное дело находится в ведении наших коллег из МВД. Они занимаются расследованием», — отметили в УФСБ.

Между тем в пресс-службе ГУМВД по Иркутской области отказались комментировать данный инцидент.

Как сообщало ИА REGNUM, тело 48-летней женщины со следами насильственной смерти было найдено 15 января в одной из квартир в Московском районе Санкт-Петербурга.

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