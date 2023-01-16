Уфа, 16 января, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Студент в Уфе убил свою мать из-за того, что она спрятала его блокнот с паролями от аккаунтов в социальных сетях. Об этом 16 января сообщает Telegram-канал Mash.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В соцсетях

Убийство произошло на Революционной улице. Женщина сделала уборку в квартире, после чего её 18-летний сын устроил скандал из-за блокнота, который мать спрятала.

Он схватил кухонный нож и нанес своей матери-пенсионерке несколько ударов, после чего отправил сообщение об этом сводному брату. Тот вызвал полицию, которая нашла тело.

Студент увлекался смешанными единоборствами. Теперь он арестован.

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