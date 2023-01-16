Хабаровск, 16 января, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Отработавшая порядка 24 лет на рынке грузовых перевозок авиакомпания «Амуравиатранс АСЗ» решением арбитража Хабаровского края признана банкротом. 16 января 2023 года в отношении должника введен последний этап процедуры несостоятельности — конкурсное производство. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В карточке дела появилась запись судья Богуславской — «признать отсутствующего должника банкротом и открыть конкурсное производство». Сам вердикт пока недоступен для ознакомления.

Ранее в качестве конкурсного управляющего была предложена кандидатура Екатерины Кондрашовой — участника союза арбитражных управляющих «Возрождение».

Напомним, спор, инициированный якутским ООО «Транспортная компания Фрилайн», слушался с ноября 2022 года. Основанием стала задолженность в размере более 4,5 млн рублей. До этого ООО за два года успело подать шесть финансовых исков к авиаперевозчику, в основе которых лежали договоры аренды вертолётов.