Минск, 16 января, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия 16 января начали совместные летно-тактические учения авиаподразделений. По данным белорусского министерства обороны, до 1 февраля планируется задействовать все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооружённых сил республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России

Напомним, авиационная составляющая региональной группировки войск из числа Воздушно-космических сил России прибыла в Белоруссию ещё 8 января. Сообщалось, что это привело к резкому росту числа воздушных тревог на Украине, где всегда остро реагировали на постоянные взлёты военных бомбардировщиков на территории Белоруссии. Однако после объявления о планируемых учениях в Пентагоне заявили, что не видят в них признаков вступления республики в спецоперацию.

«Мы просто считаем, что это продолжающаяся тренировка белорусов и русских. И всё», — сообщил бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Не обошлось без провокаций. Россия разместила ядерное оружие в Белоруссии, заявил представитель пресс-службы ГУР минобороны Украины Юсов. В конце декабря 2022 года украинская ракета ЗРК С-300 упала в Брестской области, её сбили белорусские системы ПВО.

«Мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитно-управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчёта или неисправность ракеты, либо это преднамеренная провокация ВСУ», — отмечал тогда начальник управления зенитных ракетных войск минобороны Белоруссии Кирилл Казанцев.

Белорусские военнослужащие, обеспечивающие работу ракетных комплексов «Искандер» и зенитных ракетных систем С-400, прошли полный курс подготовки в совместных учебно-боевых центрах Вооруженных сил России и Белоруссии, информировал начальник главного управления идеологической работы минобороны республики Леонид Касинский.

Совместная группировка войск Белоруссии и России имеет только оборонительные цели и рассчитана «прежде всего на защиту западных границ Союзного государства», пояснили в минобороны республики. Там же отметили, что Минск и Москва в рамках обеспечения военной безопасности продолжают наращивать региональную группировку войск.

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Как сообщало ИА REGNUM, главная цель стартовавших 16 января совместных с Россией летно-тактических учений заключается в повышении оперативной совместимости при выполнении учебно-боевых задач двух стран.

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