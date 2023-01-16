Киев, 16 января, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует попросить у премьер-министра Канады Джастина Трюдо немецкие танки Leopard 2. Об этом заявил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью канадской газете The Global and Mail.

Boevaya mashina Немецкий танк Leopard 2A7

«Очевидно, президент Зеленский, который поддерживает дружеские отношения с премьер-министром Канады, попросит тяжелые танки», — отметил он.

Подоляк подчеркнул, что вопрос о реэкспорте машин должен решаться совместно с Германией.

«Первый шаг по передаче бронетехники должна сделать Германия, потому что они — владельцы технологии. Это должно произойти естественно, и Германия должна взять на себя руководящую роль в этом процессе», — добавил советник офиса Зеленского.

Читайте также: Дуда объявил о передаче Польшей роты танков Leopard Украине

Представитель украинской стороны также выразил надежду на то, что канцлер ФРГ Олаф Шольц вскоре выдаст необходимое разрешение на поставку танков.

Между тем официальный представитель министерства обороны Канады Даниэль Минден отказался давать какую-либо информацию по поводу того, предоставит ли Оттава машины, если Берлин даст добро. Он подчеркнул, что Канада продолжит всесторонне поддерживать Киев.

По данным издания, в 2007 году Канада закупила у ФРГ 82 танка Leopard 2.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что США и НАТО ведут прокси-войну против России на Украине. По его словам, которые передаёт местная газета Istra24, план не может быть в том, чтобы убрать Путина, да и конечная цель санкций против России не просматривается.