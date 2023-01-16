Санкт-Петербург, 16 января, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Тело 48-летней женщины со следами насильственной смерти было найдено 15 января в одной из квартир в Московском районе Санкт-Петербурга. По подозрению в убийстве, которое было совершено еще 6 января, задержан 46-летний сожитель погибшей.

Maarten Van Damme Нож

По данным агентства «Оперативное прикрытие», соседи, почувствовавшие трупный запах из квартиры дома 30/2 по Пулковскому шоссе, дозвонились до бывшего мужа женщины. Он приехал, открыл квартиру, обнаружил разлагающееся тело бывшей жены и вызвал полицию.

«Женщина погибла от колото-резаного ранения шеи. С места происшествия изъяли два ножа и сотовый телефон», — отмечает источник. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

По горячим следам сотрудники петербургского угрозыска вечером 15 января на Киевской улице задержали сожителя погибшей, подозреваемого в убийстве. По данным следствия, днем 6 января в ходе конфликта он ударил женщину ножом в шею и скрылся.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении обвинения в убийстве.