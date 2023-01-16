Бахчисарай, Крым, 16 января, 2023, 10:09 — ИА Регнум. В школах Бахчисарая в Крыму эвакуировали всех учеников и сотрудников из-за поступившей информации о минировании. Об этом сообщает ТАСС.

monicore Эвакуация

По информации корреспондентов, утром 16 января на почту администрации Бахчисарая поступило сообщение о минировании всех учебных учреждений города.

«После этого дети были эвакуированы из школ», — приводит агентство слова представителя городской администрации.

Уточняется, что сейчас специалисты проводят проверку в школах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в нескольких регионах Сибири были получены сообщения о минировании зданий судов.