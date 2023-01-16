Вена, 16 января, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Присутствие на Украине Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будет расширено для предотвращения «ядерной аварии», возможной в условиях конфликта. Об этом сообщил глава агентства Рафаэль Гросси в своём микроблоге в Twitter.

Dean Calma Заседание МАГАТЭ

Он подчеркнул, что результатом миссии МАГАТЭ будет «присутствие на всех АЭС страны». Ранее Гросси анонсировал свою поездку на Украину, посещение атомных станций и размещение там экспертов.

«МАГАТЭ расширяет своё присутствие на Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающегося конфликта», — написал Гросси.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Росэнергоатоме заявили о продолжающихся обстрелах Запорожской АЭС со стороны Украины. Интенсивность обстрелов значительно снизилась.

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