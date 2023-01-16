Барнаул, 16 января, 2023, 09:42 — ИА Регнум. В Барнауле умер спасатель, который пострадал во время тушения пожара в торговом центре «Успех», сообщили 16 января в пресс-службе регионального минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«К сожалению, спасатель скончался», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

В региональном минздраве ранее сообщали, что пострадавшего госпитализировали в отделение токсикологии, его состояние оценивалось как тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в торгово-сервисном центре в Барнауле произошел 9 января. При тушении пострадал один из спасателей. Согласно предварительным данным, причиной пожара стала аварийная работа электросети.

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