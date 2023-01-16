Вашингтон, 16 января, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Новобранцев ВСУ в Европе будут готовить к крупному наступлению на позиции российских войск. Об этом председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил в интервью The Washington Post (WP).

Владимир Югасов ИА REGNUM Пентагон

По его словам, в Пентагоне решили изменить цели обучения украинских новобранцев. Для них усложнят курс обучения и включат в процесс элементы общевойскового боя.

«Мы хотим, чтобы украинцы могли успешно защищать свою страну. Украина только и делает, что пытается захватить потерянные территории», — сказал Милли.

Обучать новобранцев, недавно прибывших на полигон Графенвер в Германии, будут «от пяти до восьми недель», уточнил генерал.

Читайте также: США начали обучение киевских боевиков в Германии