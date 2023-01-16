Вместо крещенских морозов в Петербурге будет дождь
Санкт-Петербург, 16 января, 2023, 09:43 — ИА Регнум. На праздник Крещения, 19 января, в Санкт-Петербурге легендарных крещенских морозов ждать не приходится — температура воздуха будет положительной, а осадки выпадут лишь в виде дождя. Об этом сообщил 16 января главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
«По последним данным, погоду должен определять южный циклон, поэтому осадки ожидаются в виде дождя, а температура воздуха снова очень высокая, от +3 до +5 гр.», — написал Колесов в своём Telegram-канале.
Он также отметил, что тёплая погода в Петербурге простоит всю вторую половину второй декады января, и только в третьей декаде в регион вернутся отрицательные температуры и установится слабоморозная погода.
«А вот с красивым снегом пока уверенности нет, похолодание будет связано с антициклоном, поэтому снега там будет очень мало», — добавил специалист.
По словам Колесова, благодаря мощной оттепели, которая пришла в Петербург несколько дней назад, по итогам первой половины месяца средняя температура воздуха в Санкт-Петербурге приблизилась к норме, скомпенсировав крепкие морозы первой декады января.