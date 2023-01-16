Санкт-Петербург, 16 января, 2023, 09:43 — ИА Регнум. На праздник Крещения, 19 января, в Санкт-Петербурге легендарных крещенских морозов ждать не приходится — температура воздуха будет положительной, а осадки выпадут лишь в виде дождя. Об этом сообщил 16 января главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник Крещения Господня

«По последним данным, погоду должен определять южный циклон, поэтому осадки ожидаются в виде дождя, а температура воздуха снова очень высокая, от +3 до +5 гр.», — написал Колесов в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что тёплая погода в Петербурге простоит всю вторую половину второй декады января, и только в третьей декаде в регион вернутся отрицательные температуры и установится слабоморозная погода.

«А вот с красивым снегом пока уверенности нет, похолодание будет связано с антициклоном, поэтому снега там будет очень мало», — добавил специалист.

По словам Колесова, благодаря мощной оттепели, которая пришла в Петербург несколько дней назад, по итогам первой половины месяца средняя температура воздуха в Санкт-Петербурге приблизилась к норме, скомпенсировав крепкие морозы первой декады января.