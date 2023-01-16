Донецк, 16 января, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Бойцы ВСУ, сдавшиеся в плен российским военным ещё девять месяцев назад, обратились к властям Украины с требованием включить их в обменные списки. Видеообращение украинских военнопленных опубликовано 16 января в телеграм-канале «Неофициальный Безсонов».

Цитата из видео. 2023. Россия «Забытые» командованием пленные бойцы ВСУ обратились к Киеву

Всего в кадре 15 человек, каждый из которых назвал свои имя и фамилию, а также воинское подразделение. Так, Владимир Кравченко и Игорь Кузнецов из 36-й бригады ВСУ заявили, что попали в плен ещё 12 апреля 2022 года.

«Такое сложилось впечатление, что о нас забыли», — сказал Кравченко, обращаясь к правительству и министерству обороны Украины.

«Вы нас бросили на заводе, вы нас бросили в Мариуполе… Мы тоже хотим жить, не только вам это разрешено», — заявил Кузнецов.

Автор канала опубликовал данные о 30 военнопленных и отметил, что все они смогут вернуться домой, если их перестанет игнорировать руководство Украины.

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