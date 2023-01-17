Киев, 17 января, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Российская специальная военная операция на Украине продолжается. Успехи вооружённых сил РФ на Донецком направлении подтверждается рассказом о гибели «целой роты» ВСУ в Артёмовске (украинское название — Бахмут). Сдавшийся в плен российским военным поведал РИА Новости, что в Артёмовске «было очень много (потерь). Целую роту перебили».

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

О плачевном настроении противника, который все чаше стал приползать и сдаваться, отмечает также военнослужащий ВС РФ с позывным «Суетолог».

Военнослужащие Южного военного округа уничтожают противника прямой наводкой и с использованием современной системы управления огнем, информирует 16 января Минобороны. Подробности о ходе российской спецоперации — в трансляции ИА REGNUM.

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