Минск, 16 января, 2023, 09:24 — ИА Регнум. В Белоруссии стартовали совместные с Россией летно-тактические учения, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«Стартовали совместные летно-тактическое учения авиационных подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что главная цель учений — повышение оперативной совместимости при выполнении учебно-боевых задач двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко заявил, что лётно-тактические учения России и Белоруссии носят исключительно оборонительный характер, во время их проведения будут отработаны приёмы разведки и обороны важных объектов.

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