Вашингтон, 16 января, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли известил о начале тренировок новой группы киевских боевиков на территории Германии в составе 500 человек. Его слова цитирует агентство Associated Press.

U.S. Army Forces Command Марк Милли

Известно, что тренировочный полигон находится в Графенвере (федеральная немецкая земля Бавария). Всего, по данным западного СМИ, США обучили навыкам обращения и обслуживания реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также различных видов артиллерийских гаубиц и бронетехники уже более 3,1 тыс. киевских боевиков.

Тем временем замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил в начале января 2023 года, что обучение на территории Германии, Польши, Чехии и Словакии прошли более 20 тысяч человек, и что, помимо обращения с западной военной техникой, инструкторы обучают профессии мотострелка, сапера, водолаза, наводчика артиллерийских и авиационных снарядов, а также готовят специалистов химзащиты и тактических медиков.

Итак, США планируют расширить программу боевой подготовки украинских военных. Но, по заявлению пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, в США не хотят конфликта с Россией, Вашингтон лишь продолжает оказывать поддержку Киеву, которую начал ещё в 2014 году.

В экспертном сообществе считают, что таким образом США стремятся обострить ситуацию на Украине, подготовить ВСУ к активным наступательным действиям и продлить эскалацию затянувшегося конфликта, что приведет к увеличению количества жертв, в первую очередь среди гражданского населения.

«Обучение новых боевиков, скорее всего, — попытка хоть как-то восполнить потери, Милли говорит, что уже обучены 3,1 тыс человек. Подготовка длится 5–8 недель, после чего укровояк возвращают отрабатывать роль пушечного мяса. Также Милли сказал, что такое обучение велось и до начала Россией СВО на Украине. То есть признал, что США планировали всё заранее», — отметил в своем телеграм-канале российский журналист Руслан Осташко.

Ранее о том, что НАТО давно уже руководит вооруженными формированиями Украины, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин:

«Инструкторы НАТО осуществляли их подготовку и координацию. Под их управлением 8 марта (2022 года — прим. ИА REGNUM) силами вооруженных формирований Украины планировалась наступательная операция на Донбасс и Крым. Все это доказывает своевременность начала Российской Федерацией специальной операции по оказанию помощи Донецкой и Луганской Народным Республикам. Это сделало невозможным осуществление планов врага по уничтожению сотен и сотен тысяч жизней гражданского населения как у нас в Донбассе, так и в российском Крыму».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января Марк Милли собирается лично прибыть на полигон в Германии, где начали подготовку очередной группы киевских боевиков.

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