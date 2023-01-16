Донецк, 16 января, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Киевские каратели утром 16 января выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:35 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Калининский район): выпущено три ракеты из РСЗО», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике за сутки 15 января в ходе обстрелов ВСУ ранены два мирных жителя.

Ранее 16 января киевские боевики обстреляли поселок Гольмовский в ДНР снарядами натовского калибра.

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