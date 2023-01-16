Киев, 16 января, 2023, 09:01 — ИА Регнум. В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины и на временно оккупированной Киевом части Запорожской области объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.

Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press Мобильное бомбоубежище

Так, воздушная тревога прозвучала в Харьковской и Днепропетровской областях около 8:30 мск, спустя несколько минут тревога прозвучала в Полтавской и на временно оккупированной Киевом части Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России 14 января нанесли массированный ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены, цель удара была достигнута.

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