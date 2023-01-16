Обнинск, Калужская область, 16 января, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Личности двух человек, мужчины и женщины, чьи останки обнаружены в канализационном колодце в городе Обнинске, устанавливают следователи. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Калужской области.

Цитата из видео. 2023. Обнинск В Обнинске обнаружены пакеты с расчленёнными останками

Человеческие останки нашли в колодце 15 января. По данному факту, как сообщало ИА REGNUM, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Позднее выяснилось, что убитых двое. Фрагменты тел обнаружили сотрудники аварийной службы, которые приехали к колодцу на улице Любого, чтобы устранить затор в канализации.

Один из работников поднял крышку колодца и увидел фрагмент тела — стопу с нижней частью ноги. Прибывшие на место правоохранители нашли там же несколько полиэтиленовых пакетов с другими останками, сообщают местные СМИ.

Личности погибших пока не установлены.