Катманду, 16 января, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Соболезнования родным и близким четырёх граждан России, погибших в результате авиакатастрофы в Непале, выразило посольство РФ в Катманду. Соответствующее заявление было опубликовано 16 января в телеграм-канале российского диппредставительства.

Флаг Непала

«С прискорбием сообщаем, что четверо граждан России, находившиеся 15 января на борту рейса YT 691 по маршруту Катманду — Покхара, трагически погибли в результате крушения самолёта. Выражаем глубочайшие соболезнования родственникам и семьям погибших», — сказано в сообщении российского посольства в Непале.

Напомним, что при крушении самолёта в районе непальского города Покхары погибли 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди погибших были 53 гражданина Непала и 15 иностранных граждан, в том числе четверо граждан России, пятеро из Индии, двое из Южной Кореи, а также граждане Аргентины, Франции, Австралии и Ирландии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования по поводу гибели людей в результате авиакатастрофы в Непале. Политик обратился со словами поддержки и сочувствия к родным и близким погибших.