Анкара, 16 января, 2023, 08:37 — ИА Регнум. В Босфорском проливе село на мель судно, следовавшее с Украины, передает 16 января турецкий телеканал Haberturk.

Unal Cam/Xinhua/Global Look Press Босфор

«В Босфоре судно, следовавшее с Украины, село на мель у Сарыера», — передает телеканал.

Отмечается, что движение в проливе приостановлено, спасательные операции продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января движение судов в проливе Босфор было временно остановлено из-за сильного тумана.

Также ранее из-за сильного тумана временно было приостановлено судоходство в проливе Дарданеллы.

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