Сакраменто, США, 16 января, 2023, 08:53 — ИА Регнум. В Калифорнии может резко возрасти количество оползней, сообщает 15 января Associated Press.

Storm05 Оползень

В связи с непрекращающимися дождями только после наступления нового года на территории штата уже произошло более 300 оползней. Пока они лишь блокировали автомобильные дороги и не причинили вреда населению. Но в связи с тем, что и далее прогнозируются обильные осадки, существует опасность того, что оползней станет гораздо больше и они могут представлять серьёзную опасность для местных жителей.

Так, эксперты вспоминают трагедию 2018 года, когда селевой поток, пронесшийся по Монтесито, погубил 23 человека и уничтожил 130 домов.

Ситуацию усугубили прошедшие в штате лесные пожары, которые оставили многие склоны практически без растительности, которая удерживала бы почву на месте, тем самым препятствуя образованию оползней.

Напомним, что в связи с постоянно идущими дождями и сильными ветрами более половины округов Калифорнии объявлены зоной стихийного бедствия.