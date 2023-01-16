Дублин, 16 января, 2023, 08:31 — ИА Регнум. США создали НАТО, чтобы страны Европы оставались в подчинении у американского империализма, написал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в своём микроблоге в Twitter.

Удо Кеплер. Дядя Сэм спит после трудов. 1895

Европарламентарий призвал политиков представлять народ, а не НАТО и военно-промышленный комплекс. Люди хотят не войны, а мира, они не желают продолжения прокси-войны, которую ведут США и НАТО, подчеркнул он.

«НАТО было сформировано США, чтобы держать страны Европы в подчинении американскому империализму», — заявил Уоллес.

Он прикрепил к своему сообщению фотографию манифестации, проходившей в нью-йоркском районе Манхэттен. «НАТО — нет, миру — да!» — гласит надпись на одном из плакатов.

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