Донецк, 16 января, 2023, 08:27 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки в ходе обстрелов ВСУ ранены два мирных жителя, сообщили 16 января в Штабе территориальной обороны ДНР.

Александр Димитровский ИА REGNUM Убежище в ДНР

«В результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики получили ранения 2 мирных жителя», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 16 января киевские боевики обстреляли поселок Гольмовский в ДНР снарядами натовского калибра.

Читайте также: Посёлок Гольмовский в ДНР обстреляли киевские боевики