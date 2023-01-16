Макеевка, ДНР, 16 января, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского режима подвергли обстрелу Макеевку, сообщает 16 января тг-канал Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

mil.gov.ua Украинская РСЗО

В четыре часа утра по Горняцкому району Макеевки было выпущено шесть снарядов из реактивной системы залпового огня.

О последствиях обстрела пока сведений нет.

Напомним, что украинские каратели регулярно подвергают обстрелам из дальнобойного оружия населённые пункты Донбасса.