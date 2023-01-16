Загреб, 16 января, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что США и НАТО ведут прокси-войну против России на Украине. По его словам, которые передаёт местная газета Istra24, план не может быть в том, чтобы убрать Путина, да и конечная цель санкций против России не просматривается.

EPA/KENZO TRIBOUILLARD/POOL/ТАСС Зоран Миланович на саммите НАТО

«Это глупости, и этим мы ничего не добьемся. И Милошевича (Слободан Милошевич был одним из основателей и первым лидером Социалистической партии Сербии с момента её создания в 1990 году и до своей смерти в 2006 году — прим. ИА REGNUM) не сломили санкциями. К ним прибегают от войны к войне. А мы кем должны быть? Рабами Америки?» — вопрошает хорватский лидер.

Он подчеркнул, что решение об обучении украинских военных или о каком-либо вмешательстве в конфликт должно быть выбором Хорватии, которая не обязана делать то, что ей навязывают более сильные державы.

Ещё одно свидетельство, что войну против России ведут страны НАТО, в конце 2022 года обнародовала газета Times со ссылкой на генерал-лейтенанта Роберта Магоуэна. Он информировал, что британские морские пехотинцы участвовали в тайных операциях на Украине.

«…Они поддерживали незаметные операции в чрезвычайно чувствительной обстановке и с высоким уровнем политического и военного риска», — рассказал Магоуэн.

О том, что Америка и силы НАТО являются виновниками украинского конфликта, неоднократно говорили президент России Владимир Путин и российские дипломаты.

«В последние годы ряд западных стран, реализуя свои геополитические устремления, превратили Украину в инструмент «войны по доверенности» («прокси-войны») с Российской Федерацией, в средство подрыва российской государственности и суверенитета.

Прозвучавшие в прошлом году саморазоблачения экс-канцлера ФРГ А. Меркель, бывших президентов Франции Ф. Олланда и Украины П. Порошенко о том, что Минские договоренности были лишь способом выиграть время, чтобы усилить военный потенциал киевского режима и подготовить его к масштабным военным операциям, весьма показательны», — заявил заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ Максим Буякевич.

По его словам, ложь, лицемерие, двойные стандарты и неоколониальные устремления Запада в отношении Украины и России сегодня подтверждаются практическими действиями.

Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС Ангела Меркель, Петр Порошенко и Франсуа Олланд перед началом встречи в «нормандском формате»

«В ходе СВО нам приходится иметь дело не только с формированиями киевского режима, но и оказывающими ему разнообразную военную поддержку странами НАТО, которые ведут с Россией прокси-войну», — отмечал представитель России Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

«Сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО», — подчеркнул российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

«Сегодня на Украине российским военнослужащим противодействуют объединённые силы Запада. США и их союзники накачивают киевский режим вооружениями, обучают военнослужащих, предоставляют развединформацию, направляют советников и наемников, ведут против нас информационную и санкционную войну», — подчеркивал министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь США, которые стремятся использовать её для сохранения глобального доминирования и ослабления других стран, в том числе своих союзников в Европе.

«Мы до конца не осознавали, что коллективный Запад так подготовится ко всему и так серьезно включится. Если бы этой помощи от западных стран не было, то вся ситуация закончилась бы за месяц. Но из-за той поддержки, которая сейчас есть, и из-за того, что сегодня делает коллективный Запад, получилось, что мы не проводим специальную военную операцию на Украине, а реально ведем войну с НАТО, вернее, они с нами ведут войну», — подчеркнул первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации ФС РФ в 2015–2021 гг. Франц Клинцевич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Хорватии Зоран Миланович задался вопросом: а не превращает ли Хорватию и другие страны в слуг Вашингтона та санкционная политика, которая ведётся в отношении России?

Читайте также: Немецкие политологи обвинили США в эскалации на Украине

Читайте также: Посол России в США Антонов: США ведут войну против РФ чужими руками

Читайте также: Эксперт Рожин напомнил о «прокси-войне» против США и НАТО

Читайте также: Хорватия раскрыла цель США на Украине