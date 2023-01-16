Донецк, 16 января, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Поселок Гольмовский в ДНР обстреляли киевские боевики снарядами натовского калибра. Об этом 16 января сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), в своём телеграм-канале.

Василий Иванов ИА REGNUM Снаряд для 155-мм гаубицы

Обстрел посёлка Гольмовский, расположенного в 16 км от города Горловки, был зафиксирован со стороны киевских боевиков в 06:30 мск. ВСУ вели обстрел со стороны населённого пункта Дзержинск.

Всего киевскими карателями было выпущено по Гольмовскому шесть снарядов калибра 155 мм, — артиллерия такого калибра стоит на вооружении у стран — членов военного альянса НАТО.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле киевскими боевиками города Донецка снарядами натовского калибра.