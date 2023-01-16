Мэр Нью-Йорка: кризис с иммигрантами требует срочного решения
Нелегальные иммигранты могут разорить бюджет Нью-Йорка
Нью-Йорк, США, 16 января, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс назвал приток иммигрантов «национальным кризисом», который требует общенационального решения, сообщает 15 января телеканал Fox News.
Адамс сделал такое заявление после того, как посетил пограничный с Мексикой город Эль-Пасо в Техасе. Мэр совершил эту поездку после того, как Нью-Йорк оказался переполнен тысячами иммигрантов, которых в последние месяцы переправляли автобусами из южных приграничных районов.
Мэрия вынуждена была направить властям штата экстренную просьбу о помощи. Адамс считает, что Нью-Йорку требуется и федеральная поддержка.
Только на прошлой неделе город принял более 3100 просителей убежища, причем 835 человек из них приехали только за один день.
Адамс сообщил, что с весны 2022 года в Нью-Йорк прибыли около 40 000 иммигрантов. Для их приёма городские власти вынуждены были открыть 74 временных убежища и четыре центра гуманитарной помощи.
По подсчётам мэра, приём иммигрантов обойдётся городу в два миллиарда долларов.