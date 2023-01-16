Нью-Йорк, США, 16 января, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс назвал приток иммигрантов «национальным кризисом», который требует общенационального решения, сообщает 15 января телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Адамс сделал такое заявление после того, как посетил пограничный с Мексикой город Эль-Пасо в Техасе. Мэр совершил эту поездку после того, как Нью-Йорк оказался переполнен тысячами иммигрантов, которых в последние месяцы переправляли автобусами из южных приграничных районов.

Мэрия вынуждена была направить властям штата экстренную просьбу о помощи. Адамс считает, что Нью-Йорку требуется и федеральная поддержка.

Только на прошлой неделе город принял более 3100 просителей убежища, причем 835 человек из них приехали только за один день.

Адамс сообщил, что с весны 2022 года в Нью-Йорк прибыли около 40 000 иммигрантов. Для их приёма городские власти вынуждены были открыть 74 временных убежища и четыре центра гуманитарной помощи.

По подсчётам мэра, приём иммигрантов обойдётся городу в два миллиарда долларов.