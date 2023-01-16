Вашингтон, 16 января, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал на своем сайте аналитический отчет с прогнозом по ущербу в случае фрагментации мировой экономики, при неблагоприятном прогнозе урон составит 7%, а при благоприятном — 0,2%.

Жак Калло. Крах. 1635

В документе говорится, что усилившиеся геополитические разногласия и последствия пандемии коронавируса могут оказать значительное влияние и способствовать краху интеграции экономических отношений, которые формировались после Второй мировой войны. По мнению аналитиков, крайне вероятно, что фрагментация спровоцирует значительные экономические издержки.

Они считают, что с учетом разрушения технологических связей ряд стран может столкнуться с потерей своего ВВП на уровне от 8% до 12%. Вместе с тем, как добавляют специалисты, в некоторых случаях фрагментация также может нести «стратегические преимущества».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Wall Street Journal привела результаты опроса среди экономистов, которые предполагают, что вероятность рецессии в США в 2023 году составит 61%.