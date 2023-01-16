Астана, 16 января, 2023, 07:32 — ИА Регнум. В Казахстане ликвидирован канал перепродажи списанного и подлежавшего уничтожению оружия, сообщает 16 января пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

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Примечательно, что в состав преступной группы входили и бывшие, и действующие сотрудники правоохранительных органов, занимавшиеся вторичным оборотом оружия и боеприпасов.

Преступники в полицейской форме якобы уничтожали списанное оружие, боеприпасы и взрывные устройства, но, на самом деле, продавали их.

Было изъято 347 единиц оружия, 13 гранат и 7387 боеприпасов. Также был ликвидирован подпольный цех по модификации оружия, организованный бывшим сотрудником МВД.

«В процессе дальнейшей оперативной разработки выявлена вся клиентская сеть сбытчиков оружия, состоявшая из представителей криминалитета, деструктивных религиозных течений и бывших правоохранителей», — сообщила пресс-служба КНБ.

Суд уже приговорил виновных к различным срокам заключения. Отмечается, что за халатное отношение к служебным обязанностям и ослабление контроля за личным составом ряд руководителей правоохранительных органов уволен со службы.