Москва, 16 января, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Боевики киевского режима стали чаще сдаваться в плен российским военным, срывающим планы ВСУ по наступлению на позиции российских войск, заявил военнослужащий ВС России с позывным Суетолог.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция России на Украине

Об этом сообщает в своем телеграм-канале 16 января Министерство обороны РФ. По словам Суетолога, у сдающихся в плен боевиков националистических батальонов «плачевное» моральное состояние.

«Настроение противника в целом плачевное, они потихоньку начинают сдаваться. Позавчера пять человек пришли сами — приползли. Сначала подползали. Мы думали то, что они идут в наступление, а оказывается, они просто руки вверх подняли и пошли сдаваться к нашим», — сказал военный.

Ведомство опубликовало видеоролик, на котором показана боевая работа танковых экипажей Южного военного округа в зоне специальной военной операции. В сообщении отмечается, что российские танкисты уничтожают противника прямой наводкой, применяя современную систему управления огнем.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее РИА Новости привело рассказ командира танкового подразделения ВС РФ, находящегося на боевом дежурстве в Запорожской области. Военнослужащий сообщил, что его подразделение получило приказ уничтожить опорный пункт противника.