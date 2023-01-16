Российский военнослужащий Суетолог рассказал о сдаче в плен боевиков ВСУ
Российский военнослужащий с позывным Суетолог рассказал о сдаче в плен киевских боевиков
Москва, 16 января, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Боевики киевского режима стали чаще сдаваться в плен российским военным, срывающим планы ВСУ по наступлению на позиции российских войск, заявил военнослужащий ВС России с позывным Суетолог.
Об этом сообщает в своем телеграм-канале 16 января Министерство обороны РФ. По словам Суетолога, у сдающихся в плен боевиков националистических батальонов «плачевное» моральное состояние.
«Настроение противника в целом плачевное, они потихоньку начинают сдаваться. Позавчера пять человек пришли сами — приползли. Сначала подползали. Мы думали то, что они идут в наступление, а оказывается, они просто руки вверх подняли и пошли сдаваться к нашим», — сказал военный.
Ведомство опубликовало видеоролик, на котором показана боевая работа танковых экипажей Южного военного округа в зоне специальной военной операции. В сообщении отмечается, что российские танкисты уничтожают противника прямой наводкой, применяя современную систему управления огнем.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее РИА Новости привело рассказ командира танкового подразделения ВС РФ, находящегося на боевом дежурстве в Запорожской области. Военнослужащий сообщил, что его подразделение получило приказ уничтожить опорный пункт противника.