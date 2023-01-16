Вашингтон, 16 января, 2023, 07:31 — ИА Регнум. Американские полицейские крайне встревожены растущим числом погибших сотрудников правоохранительных органов, сообщает 15 января телеканал Fox News.

Цитата из к/ф «Старикам тут не место». Реж. братья Коэны. 2007. США Выстрел

По данным Национального мемориального фонда правоохранительных органов, в 2022 году погибли 64 сотрудника полиции. Это на 21% превышает показатели прошлого десятилетия, когда в среднем в год погибало 53 правоохранителя.

Национальный вице-президент Братского ордена полиции США Джо Гамальди заявил, что страну охватила «культура беззакония».

«Это абсолютно ужасно! Война с полицейскими в 2022 году продолжалась. У нас был расстрелян 331 полицейский. Это на 13% больше, чем в 2019 году. Было почти 90 нападений из засад, и 64 полицейских погибли», — сказал Гамальди.

Он подчеркнул, что такого разгула насилия страна не видела с 1990-х.

Напомним, в США наблюдается резкий рост числа убийств, в первую очередь совершаемых с применением огнестрельного оружия,