Москва, 16 января, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Попытки поджогов посольств России и случаи агрессии в отношении российских дипломатов фиксируются Москвой в странах Запада. Об этом 16 января рассказал статс-секретарь —заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов в беседе с ТАСС.

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Как уточнил российский дипломат, вопиющие случаи нарушения положений международного права, в том числе в сфере обеспечения безопасности российских диппредставительств, фиксируются Россией со стороны иностранных государств.

В частности, Иванов указал, что ряд стран, представляющих «коллективный Запад», допускает провокации и даже насилие в отношении российских загранучреждений и работающего там персонала.

«Здания наших посольств и консульств неоднократно пытались поджечь, на их территорию забрасывались бутылки с зажигательной смесью и другие опасные предметы, разбивались оконные стекла в школах, служебных помещениях и жилых домах. Имеются случаи прямой агрессии в отношении наших сотрудников и членов их семей, попытки подстроить ДТП с их участием, причинения намеренного ущерба автомобилям», — отметил Иванов.

Российский дипломат уточнил, что по некоторым фактам Генпрокуратура России возбудила уголовные дела.