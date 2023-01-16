Лондон, 16 января, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Британская полиция арестовала человека по подозрению в перевозке урана, сообщает 15 января телеканал Fox News.

Nicolas Raymond Ядерное оружие

60-летний мужчина, личность которого не разглашается, был арестован в доме на северо-западе Англии. Спустя день, после проведения необходимых процедур в полиции, он был отпущен под денежный залог. Обыск по домашнему адресу подозреваемого не выявил никаких материалов, которые могли бы представлять угрозу для общества.

«Обнаружение очень небольшого количества урана в аэропорту «Хитроу» вызывает обеспокоенность, но в то же время показывает эффективность процедур и проверок, проводимых для обнаружения этого типа материала», — говорится в официальном заявлении полиции.

Напомним, что пограничная служба Великобритании обнаружила уран в грузовом пакете, содержащем металлолом, во время плановой проверки в лондонском аэропорту «Хитроу╗ 29 декабря. Посылка прибыла в аэропорт «Хитроу» пассажирским рейсом из Омана. Она предназначалась для иранской компании, имеющей офис в Великобритании