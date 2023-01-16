Москва, 16 января, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Изменить правила выдачи виз иностранным гражданам предложил сенатор Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

«Необходимо, чтобы правила выдачи иностранным гражданам российских виз были зеркальными и содержали такой же (вплоть до невыполнимых) набор требований», — отметил Клишас.

По его мнению, от слов и бесплодных сожалений нужно переходить в этой сфере к жёстким ответным действиям — только так можно защитить права россиян.

Сенатор обратил внимание на заявления МИД России, что страны ЕС при оформлении виз требуют от наших граждан соблюдения невыполнимых требований.

«Очевидно, это является доказательством дискриминации и отношения к россиянам как к людям второго сорта, такая политика западных стран проводится не первый день, и мы до сих пор не можем добиться от нашего МИДа внятной позиции — какие ответные действия Россия готова принять в отношении этих стран в ответ на открытую дискриминацию», — также добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ряд стран ЕС выдвигает российским туристам заведомо невыполнимые условия для разрешения на въезд, заявил статс-секретарь — заместитель главы МИД России Евгений Иванов. В частности, требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций, перечислил он.

Страны ЕС значительно сократят количество выдаваемых виз гражданам РФ, а также сделают процедуру получения шенгена более дорогой и сложной. Такое решение приняли главы МИД стран ЕС, сообщили еще 1 сентября 2022 года в Ассоциации туроператоров России (АТОР).