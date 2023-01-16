Вашингтон, 16 января, 2023, 06:54 — ИА Регнум. Соединенные Штаты приступили к тренировке новой группы киевских боевиков на территории ФРГ, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, сообщает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Тренируемая группа насчитывает около 500 боевиков ВСУ. Отмечается, что они должны вернуться «на поле боя» через пять-восемь недель.

В агентстве уточнили, что Милли собирается лично прибыть на полигон в Графенвере (федеральная немецкая земля Бавария) 16 января. Кроме того, журналисты сообщили, что США уже обучили более 3,1 тыс. киевских боевиков навыкам обращения и обслуживания реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также различных видов артиллерийских гаубиц и бронетехники.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября британская газета Financial Times опубликовала статью, в которой говорится, что подготовка боевиков киевского режима в Британии вызвала ряд проблем, связанных с обучением.