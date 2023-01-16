Токио, 16 января, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Оптовые цены в Японии продолжают расти, сообщает 16 января информационное агентство Киодо Цусин.

Флаг Японии

Так, в декабре они выросли на 10,2%. Причина роста заключается в том, что слабая иена продолжает увеличивать стоимость импорта сырья.

Цены на товары растут в Японии уже 22 месяца подряд. Оптовые цены подскочили в сентябре на рекордные 10,3%. Тогда иена существенно упала по отношению к доллару США, что побудило японские власти вмешаться в рыночные процессы, чтобы поддержать национальну валюту.

В 2022 году оптовые цены выросли на 9,7%, что в два раза больше, чем в 2021 году, когда они выросли на 4,6%. Эти цифры подчёркивают уязвимость Японии, испытывающей нехватку ресурсов, от импорта.

Цены на импортные товары подскочили за прошлый год на 22,8%, в то время как цены на экспортируемую Японией продукцию выросли всего на 12,1%.