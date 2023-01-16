Киев, 16 января, 2023, 06:34 — ИА Регнум. Истребители Tornado, которые готовятся списать в Германии, предложил передать Украине замминистра главы украинского МИД Андрей Мельник. Соответствующее заявление Мельник сделал 15 января в своём Twitter.

Philipp Hayer Истребитель-бомбардировщик Tornado ВВС Германии

«У меня есть творческое предложение к нашим немецким друзьям. У бундесвера есть 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре выведут из эксплуатации и заменят F-35», — написал Мельник.

Как пояснил Мельник, самолеты Tornado, хоть и старые, но «очень мощные» и достаточно эффективные. Поэтому украинский дипломат обратился с просьбой к канцлеру Германии Олафу Шольцу, которого он публично оскорбил в прошлом году, с просьбой передать истребители киевскому режиму.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ходе встречи глав минобороны стран, входящих в НАТО, на авиабазе Рамштайн в Германии будет обсуждаться вопрос новых поставок вооружения Киеву.