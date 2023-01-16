Москва, 16 января, 2023, 06:34 — ИА Регнум. Для оплаты услуг ЖКХ может быть разрешено использовать материнский капитал, сообщают 16 января «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

С такой инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратилась первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (СРЗП).

По мнению Лантратовой, это предложение поможет многодетным семьям сэкономить на оплате коммунальных услуг значительные средства и на несколько лет вообще освободит их от таких расходов.

Депутат считает, что происшедшее внеплановое увеличение тарифов на ЖКХ отразится на динамике расходов граждан, причем сильнее всего оно ударит по самым бедным слоям населения — пенсионерам, одиноким родителям и многодетным семьям.

«В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать. По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тысяч рублей в год», — заявила Лантратова.

В связи с этим депутат предлагает разрешить тратить материнский капитал на оплату услуг ЖКХ. По её мнению, использование средств материнского капитала на приобретение жилья является актуальным не для всех семей.

Однако глава комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей Нина Останина (КПРФ) данную инициативу Лантратовой не одобрила. Останина считает, что материнский капитал должен использоваться исключительно на нужды детей, а государство обязано сделать так, чтобы расходы семьи на оплату ЖКХ составляли не более 10% от семейного бюджета.