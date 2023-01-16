Корчевников опубликовал фото из Киева после запрета на въезд на Украину
Глава телеканала «Спас» Корчевников опубликовал свое фото из Киева после запрета на въезд на Украину
Москва, 16 января, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Генеральный директор российского телеканала «Спас» Борис Корчевников успел дважды побывать в Украине с момента, когда в 2014 году ему был запрещен въезд в эту страну. Об этом он сообщил 15 января в своем телеграм-канале.
Так журналист оценил информацию о внесении его в новый список киевского режима, в который оказалось всего 198 деятелей из России.
«По поводу этого имею сказать только одно: запрет на въезд на Украину у меня был и прежде, с 2014 года. Это не помешало мне приезжать в Киев по работе и паломничать по святым местам Украины дважды за этот период», — гендиректор телеканала.
К сообщению Корчевников прикрепил фотографию, на которой он стоит на одной из улиц Киева. Телеведущий добавил, что это снимок 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 января советский и российский кинорежиссер Андрей Кончаловский прокомментировал включение его в санкционный список киевского режима. Он заявил, что с состраданием смотрит на процессы, который происходят на Украине.