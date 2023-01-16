Москва, 16 января, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Генеральный директор российского телеканала «Спас» Борис Корчевников успел дважды побывать в Украине с момента, когда в 2014 году ему был запрещен въезд в эту страну. Об этом он сообщил 15 января в своем телеграм-канале.

(сс) MDemina Борис Корчевников

Так журналист оценил информацию о внесении его в новый список киевского режима, в который оказалось всего 198 деятелей из России.

«По поводу этого имею сказать только одно: запрет на въезд на Украину у меня был и прежде, с 2014 года. Это не помешало мне приезжать в Киев по работе и паломничать по святым местам Украины дважды за этот период», — гендиректор телеканала.

К сообщению Корчевников прикрепил фотографию, на которой он стоит на одной из улиц Киева. Телеведущий добавил, что это снимок 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января советский и российский кинорежиссер Андрей Кончаловский прокомментировал включение его в санкционный список киевского режима. Он заявил, что с состраданием смотрит на процессы, который происходят на Украине.