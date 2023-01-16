Мелитополь, 16 января, 2023, 06:13 — ИА Регнум. Опорный пункт противника удалось уничтожить российским танкистам в южном секторе спецоперации. Об этом 16 января рассказал командир танкового подразделения Вооруженных сил России в беседе с РИА Новости.

Василий Иванов ИА REGNUM Т-72 на огневой позиции

Как уточнил военнослужащий, танковое подразделение находится на боевом дежурстве в Запорожской области. Экипаж танка Т-72 получил цель и задание ликвидировать опорный пункт противника.

Позднее командиру доложили об уничтожении опорного пункта российскими войсками. Все цели были «успешно поражены».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пленный украинский военнослужащий рассказал о большом количестве наёмников в районе города Соледара в ДНР.