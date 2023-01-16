Москва, 16 января, 2023, 06:13 — ИА Регнум. Российские доходы от экспорта удобрений в прошлом году значительно выросли, сообщает Financial Times.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Удобрения

Газета при этом ссылается на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Отмечается, что росту экспортных доходов не помешало некоторое сокращение объёма продаж. Несмотря на прогнозы экспертов о том, что в начале СВО объёмы экспорта существенно упадут, они снизились незначительно, всего на 10%.

За первые десять месяцев 2022 года доходы Российской Федерации от экспорта удобрений по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросли на 70% и достигли $16,7 млрд.

Аналитики FAO отметили, что значительно увеличили импорт российских удобрений такие страны, как Индия, Турция и Вьетнам.