Москва, 16 января, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 9 февраля 2023 года планирует рассмотреть иск Минобороны России к федеральному государственному унитарному предприятию «Главное военно-строительное управление №14», которое является подрядчиком ряда крупных госконтрактов, в том числе на строительство объектов первого государственного испытательного космодрома. С ответчика требуют взыскать более 1 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Общая сумма заявленных претензий составляет 1037 949 957,43 рубля. Спор слушает судья Сорокин. По данным из материалов дела, речь также идёт о расторжении одного из государственных контрактов, но детали пока не сообщались.

Напомним, стороны являются частыми участниками судебных финансовых споров, связанных с оплатой госконтрактов и сроками их исполнения. Например, по заказу Минобороны РФ ГВСУ № 14 возводит административно-хозяйственную зону объекта в Ивановской области (контракт на 2,4 млрд рублей), строит объекты специального назначения первого государственного испытательного космодрома МО РФ по контракту на 1,5 млрд рублей, реконструирует лабораторный корпус в рамках целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности РФ» в Саратовской области (контракт на 0,55 млрд рублей) и многое другое.