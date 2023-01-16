Пекин, 16 января, 2023, 05:55 — ИА Регнум. Взрыв на химическом заводе в провинции Ляонин на северо-востоке Китая унес жизни двоих человек, 16 января передает Центральное телевидение Китая (ЦТК).

geralt Взрыв

Инцидент произошел еще днем 15 января в уезде Паньшань городского округа Паньцзинь. Также пострадали 34 человека. Четверо из них получили тяжелые ранения.

Кроме того, еще 12 человек числятся в списках пропавших без вести. В ЦТК уточнили, что взрыв прогремел во время планового ремонта алкилационной установки.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в американском городе Ла-Салл (штат Иллинойс) произошел пожар и раздался мощный взрыв на химическом предприятии.