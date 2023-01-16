Сочи, Краснодарский край, 16 января, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Туриста, заблудившегося в лесу в районе Агурских водопадов в Хостинском районе города Сочи, нашли спасатели. Об этом 15 января сообщило МКУ «Служба спасения Сочи» в своём телеграм-канале.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Водопад

Уточняется, что информация о заблудившемся в лесу человеке поступила спасателям вечером 14 января, около 18:37 мск. По предварительным данным, 47-летний мужчина решил прогуляться вечером возле местной достопримечательности — Агурских водопадов. Однако найти дорогу назад турист не смог и запросил помощи у спасателей.

К счастью, турист смог оставаться на связи со спасателями, и это значительно облегчило его поиски в тёмное время суток. Мужчина был найден через несколько часов, помощь медиков ему не потребовалась.

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