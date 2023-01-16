Москва, 16 января, 2023, 05:38 — ИА Регнум. Ряд стран ЕС выдвигает российским туристам заведомо невыполнимые условия для разрешения на въезд, заявил статс-секретарь — заместитель главы МИД России Евгений Иванов.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«В частности, требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций», — сообщил он в интервью ТАСС.

Замминистра подчеркнул, что в целом по ЕС оказалось сведено к минимуму оформление многоразовых виз для граждан России, а в некоторых государствах выдача разрешений полностью прекращена.

Иванов напомнил, что въезд туристов из РФ запрещен в Латвии, Литве, Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что приезжающие в ЕС российские граждане якобы могут представлять опасность для стабильности в Европе.

21 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что решение Евросоюза не выдавать шенгенские визы жителям новых регионов РФ подпадает под нарушение положения Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

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