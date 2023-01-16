Ханты-Мансийск, 16 января, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Арбитраж Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 22 февраля 2023 года планирует начать рассмотрение иска АО «Российский сельскохозяйственный банк», которое требует обратить взыскание на акции акционерного общества «Негуснефть» — одной из старейших российских нефтедобывающих компаний. Ответчиком выступает офшор — компания «Бракадейл Холдингс Лимитед», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Дело слушает судья Горобчук. Пока не известно, о каком именно пакете акций идёт речь. По открытым данным, на 2020 год в АО «Негуснефть» 96,97% акций принадлежало фирме «Бракадейл Холдингс Лимитед», зарегистрированной на острове Тортола (Британские Виргинские острова).

Помимо этого, в рамках отдельного иска тот же банк требует взыскания с «Бракадейл Холдингс Лимитед» 92 882 067 долларов 73 цента. Дело будет слушаться 2 марта 2023 года в арбитраже Москвы.