Москва, 16 января, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Минстрой России, возможно, введёт единый платёжный документ за жилищно-коммунальные услуги для населения, сообщают 16 января «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за ЖКХ

Единая платёжка будет отражать показания индивидуальных и общедомовых приборов учёта коммунальных ресурсов. Сейчас показания общедомовых счётчиков никак не отражаются в платёжных документах и потребитель очень часто не имеет представления, за что именно он платит.

Минстрой предлагает перейти к электронным платежным документам на оплату ЖКУ, которые будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ).

По мнению ведомства, инициатива нацелена на повышение качества и доступности информации о начислениях и платежах и на снижение расходов по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций. Также введение единого платёжного документа повысит собираемость платы за ЖКХ.